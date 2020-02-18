اخبار ليبيا الان

المشري: قرار حظر السلاح جاء بعد امتلاء مخازن حفتر بالسلاح

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن قرارات الاتحاد الأوروبي حول تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا، مريبة وأنها تتعلق بالجانب البحري فقط، وتهدف بالأساس اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا.

وأعرب المشري في لقاءه مع قناة TRT عربي التركية، عن توجسه من قرارات الاتحاد الأوروبي، مضيفا: أن “القرارات تتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط، وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا”.

وأضاف المشري، إن قرارات الاتحاد الأوروبي، تأتي بعد أن امتلاء مخازن حفتر بالسلاح، في ليبيا.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة، تصريحه، إن “صفوف الثورة عانت انقساماً لا يزال موجوداً، إلا أن حدته خفَّت”، وأن التركة التي خلّفها معمر القذافي في ليبيا، كانت سببا في تأزم الوضع في ليبيا، خاصة من الناحية الثقافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياحمار المعركة محسومة للجيش الوطنى الليبى واى حظر للسلاح غير مجدى مع الجيش الوطنى فلديه عمق استراتيجى يمكنه من الاستمرار ياحمار بينما المليشيات موجودة فى منطقة ساحلية محدوة فرض الحظر الجوى والبحرى عليها سهل جدا باغلاق الممر البحرى والمجال الجوى شرق ليبيا فيتم قطع طرق امداد المليشيات بالمرتزقة والسلاح من تركيا بينما الطريق مفتوح برا وجوا وبحرا بين مصر وليبيا والجيش المصرى الاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا ويتقدم على تركيا وايطاليا والمانيا وياتى بعد القوى الكبرى الخمسة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية ومصر القوة السادسة فى مجال البحرية عالميا كل هذا نتيجة غباوة اردوغان وتميم وحربهم المستمرة لصالح اسرائيل على الجيش المصرى وقنواتهم المسعورة ليل نهار فكانت النتيجة عكسية وكذلك مع الجيش الوطنى الليبى يزداد قوة رغم انف الخوان واردوغان والخوان يتساقطون فى كل مكان حتى فى تونس بسبب اطماعهم الكبيرة وغباوتهم الشديدة يخربون بيوتهم بايديهم فهم من شر ما خلق ومن المغضوب عليهم والضالين

    رد