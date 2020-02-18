المشري: قرار حظر السلاح جاء بعد امتلاء مخازن حفتر بالسلاح

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن قرارات الاتحاد الأوروبي حول تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا، مريبة وأنها تتعلق بالجانب البحري فقط، وتهدف بالأساس اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا.

وأعرب المشري في لقاءه مع قناة TRT عربي التركية، عن توجسه من قرارات الاتحاد الأوروبي، مضيفا: أن “القرارات تتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط، وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا”.

وأضاف المشري، إن قرارات الاتحاد الأوروبي، تأتي بعد أن امتلاء مخازن حفتر بالسلاح، في ليبيا.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة، تصريحه، إن “صفوف الثورة عانت انقساماً لا يزال موجوداً، إلا أن حدته خفَّت”، وأن التركة التي خلّفها معمر القذافي في ليبيا، كانت سببا في تأزم الوضع في ليبيا، خاصة من الناحية الثقافية.

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