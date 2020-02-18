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سعيد يتفقد مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الطاقة الذرية بالحكومة الليبية الدكتور سالم عمر سعيد، بجولة تفقدية داخل مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس.

وتفقد سعيد، صحبة  وكيل وزارة الصحة بالحكومة غيث دربوك ومدير مستشفى سمنو القروي الدكتور ناصر الأسود، الخدمات الصحية بأقسام المستشفى، والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل آداء عمله.

وتأتي الزيارة التفقدية، في إطار المهام التي تقوم بها، لجنة دراسة وحصر مختنقات بلديات الجنوب، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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