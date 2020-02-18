الثني يتفقد أوضاع النزلاء بسجن الكويفية ببنغازي

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية ووزير العدل المكلف يوم الإثنين جولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ببنغازي، تفقد خلالها أوضاع المسجونين والموقفين على ذمم قضايا بحوزة النيابة العامة.

ووفقًا لمكتب إعلام الحكومة؛ فقد تجول عبدالله الثني، والوفد المرافق له، داخل عنابر وحجرات المؤسسة وملحقاتها، متفقدا أوضاع السجناء والموقوفين، وأبرز مشاكلهم، والاحتياجات اللازمة لتوفير ظروف إنسانية ملائمة للنزلاء.

واطلع خلال الجولة على مشكلة التكدس في مقرات إقامة النزلاء والتي أرجعتها إدارة المؤسسة لوجود عدد 1300 قضية بها موقوفين على ذممها لم يفصل القضاء فيها بعد. ودعت إدارة السجن لسرعة الفض في هذه القضايا من خلال إصدار أحكام بالسجن أو الإفراج على الموقوفين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين، حيث أصدر تعليماته بضرورة إخضاع كافة النزلاء إلى دورات تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة، حتى تكون المؤسسة للإصلاح والتأهيل فعليا لا مجرد سجن يقضي فيه المُدان عقوبته ويخرج بمزيد من النزعات الإجرامية التي تؤثر سلبا على المجتمع.

وأكد الثني على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن عام التدريب الذي تبنته الحكومة سيطال حتى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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