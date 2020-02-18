ذكرى قصف مطار الزنتان – بوابة أفريقيا الإخبارية

تصادف 17 فبراير من العام 2015 ذكرى قصف طائرة حربية تابعة لفجر ليبيا استهدفت مطار الزنتان الواقع في الجبال القريبة من الحدود مع تونس، ما أجبر السلطات المحلية على إلغاء رحلتين مدنيتين لدواع أمنية.

ولم يؤد القصف إلى وقوع ضحايا، لكنه أحدث أضرارا محدودة قرب مدرج المطار.

واتهم مسؤولون في وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ، الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس بالوقوف وراء الهجوم.

وقال المكتب الإعلامي لمطار الزنتان المدني إن عملية القصف جرت أثناء إجراءات رحلة داخلية كانت متجهة من الزنتان إلى مطاري طبرق والأبرق شرق البلاد، مشيرا إلى أن عملية القصف تسببت في حالة من الفزع بين المسافرين والعائلات.

وأشار البيان إلى أن قسم العمليات بالمطار قام فور وقوع القصف بإبلاغ الطائرة القادمة من الأبرق بالعودة إلى مطار الإقلاع، وإلغاء الرحلة التي كان من المفترض أن تنقل ركابا ليبيين ورعايا مصريين كانوا عالقين في المنطقة الغربية حفاظا على سلامتها وتفاديا لأية حوادث.