اليوم.. استئناف محادثات اللجنة العسكرية برعاية أممية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، والتي يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2510، في جنيف اليوم الثلاثاء.

وأعربت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” عن أملها أن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل والمقرر أن يبدأ في ٢٦ فبراير داعية المشاركين في المسارات الثلاثة للتحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير بلادهم.

وأشادت البعثة بحس المسؤولية الذي أبداه المشاركون والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها.

وأعلنت البعثة في 8 فبراير الماضي انتهاء الجولة الاولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة.

وأوضحت البعثة في بيان لها أنها لاحظت “وجود توافق بين الطرفين على اهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12/ 1 من هذا العام، وعلى اهمية احترامها وتجنب خرقها كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الاراضي الليبية، كما على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة )”.

وأضافت البعثة أن الطرفين دعما “العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين” مؤكدة أنهما “يقدرون مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك” وتابعت: “يؤكد الطرفان على ان اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف”.

وأردفت البعثة أن الطرفين يتفقان “على ضرورة الاسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات” مؤكدة أنهما “لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق”.