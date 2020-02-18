مسؤول إيطالي يُلمّح لاستعداد حفتر للحوار

اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أن التوقيت أصبح مناسباً ليستعيد الأوروبيّون مكانتهم في ليبيا.

وأشار دي مايو إلى اتفاق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أهمية الحوار في هذه المرحلة، بعد أن كانا لا يطلبان إلا الأسلحة والجنود، حسب وصفه.

وأضاف الوزير الإيطالي في تصريحات أدلى بها لصحيفة “لا ستامبا”، أنه التمس استعداد المشير خليفة حفتر للحوار خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخراً في الرجمة.

وحول إغلاق آبار النفط، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “إنها قضية أساسية، ليس فقط لأنها تؤدي إلى شلل اقتصاد البلاد وإفقارها، بل لأن طرابلس ستضطر قريبا للجوء إلى استخدام احتياطيها لأن الحكومة لم تعد تمتلك المال لدفع الأجور، وكذلك الأمر في برقة أيضاً”.

عسكرياً، وصف دي مايو انطلاق عمل اللجنة العسكرية “5+5” في جنيف بـ”الخطوة المهمة للغاية”، وأكد في ذات السياق على “مدى ضرورة إطلاق مهمة مراقبة جوية، برية وبحرية لفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.

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