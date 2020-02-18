في مثل هذا اليوم 18 فبراير 2014: مسلحو الزنتان يحاصرون المؤتمر الوطني العام

في مثل هذا اليوم 18 فبراير 2014 أمهل مسلحون من الزنتان في ليبيا المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة، وهو ما اعتبره رئيس المؤتمر “انقلابا على الدولة الشرعية”فقد أصدرت كتيبة القعقاع، بيانا خيّرت فيه أعضاء المؤتمر الوطني العام أي البرلمان الليبي بين التخلي عن مناصبهم بحلول ليلة اليوم أو الاعتقال.وتلا البيان، الذي بث عبر التلفزيون، أحد قادة الكتيبة دون كشف النقاب عن هويته. وقال إن المشرعين الذين يرفضون التخلي عن مقاعدهم يعتبرون مغتصبين للسلطة

وقال رئيس المؤتمر الوطني العام آنذاك نوري أبو سهمين في كلمة ألقاها أمام النواب إن “المؤتمر يستنكر بشدة هذا الهجوم ضد السلطات ويعده انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية”.

وكان مسلحو الزنتان قالوا في بيان أيده المكتب السياسي لإقليم برقة المنادي بالفيدرالية، إنّ أعضاء المؤتمر الذين لا يسلمون السلطة سيُعتـَبرون مغتصِبين لها.

وأضاف بيان المسلحين أن النواب سيشكلون “هدفا مشروعا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة”.

لكن بوسهمين قال أن السلطات في طرابلس أبلغت قيادة الأركان بالتعامل مع مجموعات مسلحة أمهلت المؤتمر 5 ساعات لتسليم السلطة وهددت باستخدام القوة.

ورفض أبوسهين في كلمة أمام أعضاء المؤتمر الوطني هذه المهلة التي أعلنها المسلحون

واعتبر أن هذه التصرفات “خروجا عن الشريعة” وأكد أن المؤتمر مصرّ على المسار السياسي الانتقالي.

وكانت مجموعات مسلحة من لواء القعقاع وكتيبة الصاعقة أمهلت البرلمان الليبي 5 ساعات لكي تسلمها السلطة معتبرين أنفسهم “الثوار الحقيقيين”.

وقال رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، في بيان تلاه في جلسة للمؤتمر: إن المؤتمر الوطني العام يستنكر وبشدة ويرفض رفضا قاطعا كل هذه المحاولات ويعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي ، ويعلن أن المسار السياسي السلمي في ليبيا وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سلمية هو خيار لا حياد عنه.

وبعد أسبوعين ، أي في مارس 2014 وأثناء فترة وجوده في منصبه كرئيس للمؤتمر الوطني العام تم تداول فيديو يظهر فيه نوري بوسهمين قيد التحقيق معه من بضعة أشخاص يعتقد أن أحدهم هو “هيثم التاجوري” وهو قائد ميليشيا محلية في طرابلس، قاموا باقتحام مسكنه واستجوابه بشأن امرأتين قامتا بزيارته احداهما مديرة مكتبه، في مسكنه في وقت متأخر من الليل. وقد قام النائب العام في فتح تحقيق بشأن قيام المسلحين باستجوابه وكذلك بشأن الاتهامات بممارسات غير أخلاقية

وكانت قد سرت أقاويل وقت الحادثة في يناير 2014 بأن ميليشيا قد قامت باحتجازه لفترة وجيزة لاستجوابه بشان المرأتين. الا أن نوري أبوسهمين ظهر في مؤتمر صحفي وقتها نافياً الموضع بشدة. كما نفى وقتها المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام “عمر حميدان” بشكل قاطع أن يكون رئيس المؤتمر قد تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين، ودعا في تصريح له الليبيين إلى (عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي ينشرها أشخاص) وصفهم بأنهم (لا يتحلون بروح الوطنية والمسؤولية والتي تستهدف إرباك المشهد وزعزعة الاستقرار في البلاد ، لكن بمرور الوقت تأكدت صحة القضية وتسجيل الفيديو