اخبار ليبيا الان

رحيل السينمائي الليبي عبدالسلام حسين

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودعت الأوساط الثقافية والفنية في ليبيا فجر اليوم الاثنين في مدينة طرابلس المخرج السينمائي الليبي عبدالسلام حسين عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد معاناة مع مرض لم يُمهله طويلاً.

ويعد الفقيد من رواد الأفلام الدرامية القصيرة المعروفة بـ سينما الفكرة التي جربها الراحل في بداية انطلاقته في الثمانينيات وتألق من خلالها مطلع التسعينيات مع فيلمه ذائع الصيت “الوزارة” الذي يتناول البيروقراطية الإدارية ومعاناة المواطن الذي تسحقه المؤسسات الحكومية العامة وتحول حقوقه إلى طموحات ويضيع العمر بين إدارات الدولة.

وتحصل “الوزارة” على جوائز دولية عدة في أوروبا، كما تحصلت أفلام قصيرة أخرى له، على جوائز عالمية ودولية وعربية في حقبة الثمانينيات.

كما ساهم الفقيد في إنتاج الكثير من الأفلام الطويلة لعل أبرزها “فيلم حكاية مواطن” الذي أُنتج في 2007 وكان يفترض عرضه في 2009 لولا منعه من قبل سلطات النظام السابق لارتفاع معدلات الجرأة في نقد الحياة اليومية للمواطن الليبية وانتقاد واضح للفوضى السياسية التي انعكست سلباً على أخلاق المجتمع وفاقمت مشاكل المواطن.

ويعتبر “عبدالسلام حسين” من الفنانين الذين تم تهميشهم في عهد النظام السابق ولطالما حلم بسينما ليبية واقعية راقية تعالج كل مظاهر ومعرقلات نهوض المجتمع الليبي وازدهار البلد. ويُعرف عنه أنه من قال على الهواء: “لا دولة بدون سينما والدولة لا تريد سينما”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك