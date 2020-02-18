سيالة يستقبل نظيره الجزائري بمطار معيتيقة

استقبل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس نظيره الجزائري صبري بوقادوم حسبما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان بوقدوم أكد أن الجزائر ستواصل الاضطلاع ب”دور محرك” في تسوية الأزمة الليبية “في أسرع وقت ممكن” موضحا أن “الجزائر ستواصل الاضطلاع بدور محرك في حل الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن” مبينا “أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة. فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار”.

وأكد أن الجزائر في إطار جهودها الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية “أعادت تفعيل العديد من الآليات لا سيما آليات البلدان المجاورة لليبيا وكذا مالي بالنظر لنتائج النزاع الليبي على هذا البلد”.