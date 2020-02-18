نيجيريا تُلقي باللوم على ليبيا في زعزعة استقرارها

ألقى كبير مساعدي الرئيس النيجيري، غاربا شيهو، باللوم على ليبيا في انعدام الأمن في بلاده بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.

ودافع شيهو، في تصريحات تلفزيونية، عن جيش بلاده، قائلا إنه يقوم بعمل جيد ويستحق دعم النيجيريين، مُضيفاً أن التحديات تصاعدت بسبب عوامل غريبة على المنطقة.

ورداً على دعوات محلية لإقالة رؤساء الخدمات، دعا كبير مساعدي الرئيس النيجيري مواطني بلاده لتقدير مجهودات القوات المسلحة والتمعّن في حقيقة ما يحدث في ليبيا من فوضى وتأثيره على بلادهم.

وأشار المتحدث باسم الرئيس النيجيري إلى أن الأوروبيين، لمصالحهم المتنافسة في ليبيا، كانوا يلقون الأسلحة هناك، فيما وجد الكثير من المُسلّحين طريقهم إلى مساحات غير محكومة في الساحل، ما يعني أن الوضع لن يُصبح أفضل مع إقالة رؤساء الخدمات.

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