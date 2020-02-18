وزير الخارجية الجزائري يصل طرابلس

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال بوقادوم فور وصوله إلى مطار معيتيقة، وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.

وكان وزير الخارجية الجزائري قد جدد التأكيد مؤخراً على دعم بلاده للتسوية السياسية في ليبيا، بعيداً عن الحلول العسكرية.

يُشار إلى أن بوقادوم كان قد أجرى زيارة إلى بنغازي في الـ5 من فبراير الجاري، التقى خلالها كلا من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.