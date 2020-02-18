مؤسسة النفط: شركة زلاف تفتتح مكتب للعمليات بمدينة العوينات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قيام شركة زلاف ليبيا، (إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط) بافتتاح مكتب للعمليات بمدينة العوينات لمتابعة عمليات تطوير حقل ايراون المتاخم للمدينة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركة كانت قد بدأت فعلا منذ مدة عملياتها بالمنطقة، مرجحة أن يبدأ الحقل في الإنتاج مع نهاية هذا العام 2020، ليصل إنتاجه إلى 16 ألف برميل في اليوم عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة زلاف ليبيا خليفة رجب أن هذا المكتب سيخلق فرص عمل جديدة لأهل المنطقة الجنوبية” مردفا “نحن نتطلع الآن إلى بداية الإنتاج في حقل ايراون، والعمل على تطوير حقول جديدة في المنطقة.”

وحضر مراسم الافتتاح عدد من الأعيان والحكماء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية والمسؤولين ببلدية غات ومثّل شركة زلاف ليبيا كلّ من مدير العمليات أبوبكر طليبه، ومدير إدارة الخدمات المكلف حازم دغمان، ومختص من إدارة التنمية المستدامة وإدارة الهندسة والمشاريع حاتم طبيقه، ومختص من إدارة الأمن والسلامة آرزي قادينو.