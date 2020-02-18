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عمرو موسى: الصراع الليبي تقوده دُول كبرى

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى أن الصراع في ليبيا هو صراع دولي تقوده قوى كبرى لها مصالح استراتيجية.

وأضاف موسى الذي يشغل الآن منصب رئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الأفريقي في تصريح لصحيفة العرب أن تدخل تركيا في ليبيا ودعمها للوفاق عليه علامات استفهام كثيرة.

وأشار إلى أن تركيا لم تقم بهذا التدخل دون علم ودعم من قوى عظمى، وهو ما يضع عدة احتمالات لدراسة الموقف والمقصود به، بحسب تعبيره.

وشدد موسى على أن حل الأزمة في ليبيا يحب أن تسهم فيه دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأوروبي قائلا إن الأدوار التي قام بها الاتحاد الأفريقي تجاه ليبيا لم تكن فاعلة، داعيا إلى إنهاء ما وصفه الشد والجذب بين بنغازي وطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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