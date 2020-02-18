لافروف: الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا

رأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا، مشيرا إلى أن عزم الاتحاد الأوروبي على ضمان وحدة الأراضي الليبية غير واضح تماما.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية أمس، على ضوء القمة الإيطالية الروسية التي ستعقد غدا في روما، ذكر لافروف أن الأمر متروك لليبيين أنفسهم للعمل كضامنين بهذا المعنى، في حين أن مهمة المجتمع الدولي هي مساعدتهم على تهيئة الظروف اللازمة، في ظل إدراكهم أن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد القادر على توفير هذه الضمانات الشمولية.

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