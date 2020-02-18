بوغدانوف يدعو للتقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا

دعا نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى التقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بتسوية الوضع في ليبيا.

وقال بوغدانوف خلال جلسة اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ، إن مقترحات البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تهدف إلى تحديد مهام لجنة المتابعة الدولية تحتاج للتعديل، نظرا لوجود عدد من المهام التي تعود بشكل حصري إلى صلاحيات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى نقاط أخرى مثيرة للجدل داخل النص.

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