التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج رئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الأفريقي عمرو موسى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الإشارة إلى خطر التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية وبالخصوص ليبيا ودعمه للجماعات الارهابية وجلب المرتزقة ليقاتلوا في صفوف قوات الوفاق مما يتسبب في إطالة مدى الأزمة الليبية.

وأكد الحويج أن الدولة الليبية ترحب بأي دور للاتحاد الافريقي يؤسس على فهم حقيقي للأزمة الليبية بتفكيك المليشيات ونزع سلاحها داعيا هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الافريقي لزيارة ليبيا والعمل على حل عادل للأزمة الليبية.