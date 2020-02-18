اجتماعات جديدة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

جنيف-العنوان

تستأنف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعها في جنيف اليوم الثلاثاء بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس الإثنين.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة، عن إشادتها بحس المسؤولية الذي ابداه المشاركون والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها، كما أعربت عن أملها في أن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل والمقرر أن يبدأ في 26 فبراير، وحثّت البعثة المشاركين في المسارات الثلاثة على التحلي بروح إيجابية وبناءة.

واقترحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، موعداً لجولة جديدة من التفاوض بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في جنيف، مع حرص الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.

وكانت الجولة الأولى لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، قد انتهت في الثامن من هذا الشهر من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقد جرت المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة.

واللجنة العسكرية المشتركة، هي إحدى نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 يناير للبحث في سبل إنهاء الأزمة في ليبيا.