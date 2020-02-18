الحويج: ليبيا مع حل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه وحرياته

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2020

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني ومدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية انور عبدالهادي سفير دولة فلسطين في روسيا عبدالحفيظ نوفل

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاءات التي جرت خلال مشاركة الحويج بمؤتمر فالداي التاسع المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو التطرق للتحديات التي تتعرض لها الدول العربية والتدخلات الخارجية التي تسببت في زعزعة الاستقرار فيها.

وأكد الحويج أن الحكومة الليبية رغم انشغالها بمحاربة الارهاب والتطرف لازالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية ولا تهم الفلسطينيين لوحدهم، وأن الدولة الليبية مع حل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه وحرياته دون سجون أو تهجير.