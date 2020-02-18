دي مايو: ما تم التوصل إليه بشأن ليبيا في بروكسل هو الطريق الصحيح

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الطريق الذي تم التوصل إليه في بروكسل حول ليبيا هو الطريق الصحيح، موضحًا أن قرار تجاوز المهمة صوفيا بمهمة جديدة عن طريق البر والبحر والجو، هو “علامة إيجابية للغاية تعارض شكوكًا أولية لدى بعض البلدان”.

جاءت تصريحات دي مايو من خلال رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في أعقاب أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي والذي شهد تنظيم بعثة أوروبية جديدة في وسط البحر المتوسط لمراقبة الحظر على الأسلحة في ليبيا.

وأضاف دي مايو: “أنا سعيد للغاية بهذا لأننا كإيطاليا بذلنا الكثير من الجهد للوصول إلى هذه الخطوة الأولى”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو: “خلال مجلس الشؤون الخارجية، أدركت إرادة جميع الدول الأوروبية للتحدث بصوت واحد.. من خلال عمل تآزري لأوروبا، يمكن أن يكون عملنا أقوى وأكثر حسماً. ويمكننا بالفعل اتخاذ إجراءات لوضع حد للأعمال العدائية”، مضيفًا: “تأمين ليبيا يعني حماية سواحلنا من احتمال وصول الإرهابيين”.

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