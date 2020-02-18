البعثة الأوروبية: دراستان جديدتان حول الليبيين في الخارج والدليل القانوني للأجانب في ليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة قدم أخيرا دراستين جديدتين حول موضوعين هما: الليبيون المقيمون في الخارج، والدليل القانوني للأجانب بليبيا.

وأوضحت البعثة، اليوم الثلاثاء، أن الدراستين شارك فيهما «الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود» في إطار برنامج الإدارة الاستراتيجية والمؤسسية للهجرة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، من دون توضيح توصيات الدراستين أو نتائجهما.

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وفي 10 فبراير الجاري، عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، اجتماعًا في العاصمة طرابلس، مع المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في ليبيا لمناقشة ملف الهجرة وأوضاع المهاجرين غير الشرعيين والصعوبات التي تواجه المنظمات العاملة في ليبيا.

وركز الاجتماع على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وعدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين والوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها.

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