الأزمة الليبية: اختلاف أوروبي حول استئناف مراقبة حظر التسليح على ليبيا

نستضيف في هذه الفقرة من “ضيف اليوم” الصحافي والمحلل السياسي فرج حميد للحديث عن انتهاك حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا رغم تعهد الدول الكبرى في إنهاء الحرب الأهلية خلال مؤتمر برلين الذي انعقد قبل شهر.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
خلال لقائه السراج بطرابلس.. بوقادوم: الجزائر ستبذل جهودها لوقف الحرب في ليبيا
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
النواب يختار 7 من 13 عضوا يمثلون “النواب” في المسار السياسي بـ”حوار جنيف” -اسماء
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
الثني يوجه بالاهتمام بالتعليم التقني
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
القائد العام المشير خليفة حفتر يستقبل السفير الأمريكي لدى ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك