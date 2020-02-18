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الأزمة الليبية: اختلاف أوروبي حول استئناف مراقبة حظر التسليح على ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نستضيف في هذه الفقرة من “ضيف اليوم” الصحافي والمحلل السياسي فرج حميد للحديث عن انتهاك حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا رغم تعهد الدول الكبرى في إنهاء الحرب الأهلية خلال مؤتمر برلين الذي انعقد قبل شهر.   

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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