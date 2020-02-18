مباحثات 5+5.. جولة جديدة بآمال أممية في توافق ليبي

تنطلق محادثات اللجنة العسكرية المشتركة من جديد في جنيف إذ أعلنت البعثة الأممية عن استئنافها اليوم بعد أن وصفت الاجتماعات السابقة بالإيجابية.

وتبدأ الجولة الجديدة من المحادثات بعد أن تبنى مجلس الأمن نتائج برلين والتي تقضي بإلزام الجميع بوقف القتال والبدء في العملية السياسية.

ومن جهتها، أعربت البعثة الأممية عن أملها في أن تكون الروح الإيجابية والبناءة “كما وصفتها” من قبل أعضاء اللجنة في اجتماعاتهم السابقة مفتاحا للمسار السياسي المقرر عقده في الـ26 من فبراير الجاري.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أعلن في وقت سابق عقب ختام الجولة الأولى من المباحثات التي استمرت 3 أيام بين اللجنتين الممثلتين عن طرفي النزاع أن المشاورات قد حققت تقدما بشأن الوصول إلى حل لوقف القتال.

أهمية تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار هي النقطة التي اتفق عليها الطرفان بحسب البعثة والتي رأت فيها أنها النقطة الأبرز في المسار العسكري، غير أن هذا الوضع مرهون بإعلان النتائج النهائية للمشاورات “الأهم” والتي ستنطلق من خلالها عملية السلام في ليبيا بحسب رؤية مؤتمر برلين.

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