وصول وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طرابلس

طرابلس-العنوان

وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم لإجراء مباحثات جديدة حول الوضع في ليبيا.

وكان في استقبال الوزير الجزائري لدى وصوله إلى مطار معيتيقة نظيره بحكومة الوفاق المفوض محمد سيّالة.

وتؤكد الجزائر على ضرورة أن يكون تسوية الأزمة الليبية سياسيًا، وقدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي.

وكان بوقدوم قد جدد خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الدولية في ميونج لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا، التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

وكان وزير خارجية الجزائر، قد أجرى زيارة إلى بنغازي في الخامس من الشهر الجاري، حيث التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر في مقر القيادة بالرجمة. كما التقى خلال زيارته إلى بنغازي رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، ووزير الخارجية بالحكومة عبدالهادي الحويج.