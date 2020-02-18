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الحويج: تركيا تحاول غزو ليبيا من جديد

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج تدخل تركيا في ليبيا بالمحاولة الجديدة لغزوها.

وأعرب الحويج في تصريحات على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الذي ينظمه نادي فالداي في روسيا عن أمله في أن ينتهي التدخل التركي في ليبيا قريبا ويتم تحرير العاصمة طرابلس بعد تفكيك التشكيلات المسلحة وانتهاء المواجهات المسلحة.

يُشار إلى أن مؤتمر فالداي انطلق، أمس الاثنين، في دورته التاسعة بالعاصمة الروسية موسكو، تحت شعار “الشرق الأوسط في زمن التغييرات: نحو هندسة استقرار جديد”.

وناقش الحويج على هامش المؤتمر، مستجدات الأوضاع في ليبيا مع عدة مسؤولين بينهم وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعضو الغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية، ألبير كرغانوف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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