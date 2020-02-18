تونس: هل تسقط "النهضة" حكومة الفخفاخ؟

تستضيف دنيا نوار في هذا العدد من برنامج “النقاش المغاربي” الصحفيين توفيق المثلوثي، صادق حجي وبشير محمد الحسن للحديث معهم عن المخاض العسير الذي تعرفه الحكومة التونسية المنتظرة برئاسة إلياس الفخفاخ. ننتقل بعدها إلى الملف الليبي وتصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، قرار يطرح تساؤلات حول إمكانية ترجمته على أرض الواقع. ونختم جولتنا مع نزاع الصحراء الغربية على ضوء تولي جنوب أفريقيا رئاسة الإتحاد الإفريقي كما تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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