المنتخب الوطني في المجموعة الثانية لأمم أفريقيا للمحليين “الشان 2020”

وقع منتخبنا الوطني للمحليين لكرة القدم، في المجموعة الثانية في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين “الشان 2020” المقرر إقامتها في الكاميرون خلال شهر أبريل المقبل، جاء ذلك خلال مراسم حفل سحب القرعة التي أجريت يوم الاثنين بالعاصمة الكاميرونية ياوندي .

وسيلعب منتخبنا الوطني مع منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل والنيجر، وفقا للقرعة. وستقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل، حيث ستجرى المنافسات بثلاث مدن، هي: ياوندي (العاصمة)، ودوالا، وليمبي.

ويشارك منتخبنا الوطني للمحليين في البطولة بعد إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم الانسحاب من المنافسة، وذلك بعد التشاور مع الأندية المحلية.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون – مالي – بوركينا فاسو – زيمبابوي

المجموعة الثانية : ليبيا – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازفيل – النيجر

المجموعة الثالثة: المغرب – رواندا – أوغندا – توجو

المجموعة الرابعة: زامبيا – غينيا – ناميبيا – تنزانيا

وقبل مراسم القرعة كان تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة على النحو التالي:

التصنيف الأول : الكاميرون , ليبيا , المغرب , زامبيا

التصنيف الثاني: الكونغو الديمقراطية , غينيا , مالي , رواندا

التصنيف الثالث: أوغندا , الكونغو برازافيل , ناميبيا , بوركينا فاسو

التصنيف الرابع: زيمبابوي , توجو , النيجر , تنزانيا

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