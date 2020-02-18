العقوري يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير دعوته للمجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي الذي يتطلع لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وقال العقوري إن المجتمع الدولي الذي تدخل لدعم الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والعدالة، تراجع وترك الشعب الليبي دون خطط لدعم بناء مؤسسات البلاد السياسية، مناشدا الشعب الليبي الوقوف ضد التدخلات الأجنبية وتغليب الصالح العام.

وعبر العقوري عن تفاؤله بنتائج مؤتمر برلين، وانطلاق الحوار على جميع المسارات، كما أكد عزم مجلس النواب على الدفع بملف المصالحة الوطنية والوفاء بالاستحقاقات الموكـلة إليه.

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