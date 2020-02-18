“ترهونة” تدعو اجتماعي ورفلة للمشاركة بملتقى القبائل

تلقى مجلس اجتماعي ورفلة دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى الوطني للقبائل الليبية الذي تستضيفه ترهونة يومي التاسع عشر والعشرين من هذا الشهر.

وجاءت الدعوة عن طريق وفد ممثل عن المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة الذي وصل إلى مدينة بني وليد للقاء أعضاء اجتماعي المدينة وتوجيه الدعوة المباشرة لهم.

وأكد الوفد على ضرورة مشاركة قبائل ورفلة في الملتقى لما لها من دور كبير في المصالحة الوطنية، ومن جهته قال نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة محمد ضو إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا مع كافة أعضائه لمناقشة الدعوة وإمكانية المشاركة في الملتقى.

ويأتي الملتقى بناء على دعوة رسمية وجهها مجلس أعيان ومشايخ قبائل ترهونة لكافة المكونات الليبية؛ من أجل التشاور والتأكيد على عدة نقاط منها مواصلة دعم الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتشكيلات المسلحة.

كما سيُجدّد أعيان ومشايخ القبائل الليبية رفضهم التدخل التركي المتمثل في إرسال مرتزقة وأسلحة إلى حكومة الوفاق والتأكيد على أن مجلس النواب في طبرق هو الممثل الشرعي والوحيد لليبيا.

وكان رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية الشيخ السنوسي الحليق قد أكد في تصريحات لـ218 أن الدعوة وجهت للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحضور الملتقى بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

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