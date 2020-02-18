الحمروش: 17 فبراير عيد للذين انتصروا في احتكار الفساد

أكدت وزير الصحة الأسبق فاطمة الحمروش أن ذكرى 17 فبراير هي عيد للذين انتصروا في احتكار الفساد.

وقالت الحمروش في تدوينة لها “17 فبراير، عيد للذين انتصروا في احتكار الفساد أما لبقية الشعب الليبي الحرّ، فهو يوم يستحقّ أن يسجّل كذكرى يعزي فيها بَعضُنَا البعض في أبنائنا البررة الذين صعدت أرواحهم دفاعاً وذوداً عن الوطن الذي أردناه دوماً شامخاً بين الأمم، فأصبح بفعل الأيادٍي الخائنة والعميلة والمسيّرة، مسرحا تتصارع فيه القوى الدولية بالوكالة، وأرضاً فقدت الأمن والسلام”.