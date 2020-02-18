الحويج يلتقي رئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الإفريقي عمرو موسى

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج،في موسكو بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الإفريقي عمرو موسى.

وتمت خلال اللقاء الإشارة إلى خطر التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة ليبيا، ودعم تركيا للجماعات الإرهابية وجلب المرتزقة للقتال في صفوف حكومة السراج، ما يتسبب في إطالة مدى الأزمة الليبية.

وأكد الحويج أن الدولة الليبية ترحب بأي دور للاتحاد الإفريقي يؤسس على فهم حقيقي للأزمة الليبية، بتفكيك المليشيات ونزع سلاحها، داعيا هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الإفريقي لزيارة ليبيا والعمل على إيجاد حل عادل للأزمة.

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