التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي أكد استعداد بلاده لدعم جهود حل الأزمة الليبية سلميا.

وبين المكتب الإعلامي لبعثة ليبيا الدائمة في الأمم المتحدة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في نيويورك مناقشة آخر مستجدات الوضع الراهن وتداعيات الأزمة الليبية كما جرى التطرق إلى قرار مجلس الأمن 2510، وسبل تفعيله للتأكد من تنفيذه واحترامه من جميع الأطراف.

وأكد الدبلوماسي الروسي حرص موسكو واستعدادها لدعم كل الجهود التي تساهم في حل سلمي للأزمة وتضمن إيجاد أرضية مناسبة للحوار تجمع كل الليبيين، وتفضي لنتائج يقررونها هم وحدهم دون أي تدخلات خارجية.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين.

ويشدد القرار على “ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة”.