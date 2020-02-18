جماعة الإخوان: قرار أوروبا بشأن مراقبة حظر توريد السلاح مريب وسيضيق الخناق على حكومة الوفاق

ليبيا – وصف رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بدء مهام بحريّة وجوية لمراقبة حظر توريد السلاح بـ”المريب” ،معتبراً أن القرار سيُضيق الخناق على حكومة الوفاق ففط .

صوان في تصريح له نشره المكتب الإعلامي لحزب العدالة والبناء اليوم الثلاثاء إدعى إن السلاح يتدفق على ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عبر الحدود البرية مع مصر حسب زعمه.

ورأى أن الإتحاد الأوروبي يتجاهل ما هو أهم وهو رفض “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حتى الآن التوقيع على وقف إطلاق النار وإعلانه شخصياً في أول رد على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وقبل ثلاث أيام فقط رفضه لوقف إطلاق النار واستمرار عملياته العسكرية على الغرب الليبي دون أي اعتبار لقرار مجلس الأمن .

وتسائل رئيس حزب العدالة والبناء في ختام تصريحاته :”فما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذه الخطوة؟”، لافتاً إلى أن المراقبة يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة فقط ويجب أن تشمل الحدود البرية أيضاً.

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