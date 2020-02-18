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جماعة الإخوان: قرار أوروبا بشأن مراقبة حظر توريد السلاح مريب وسيضيق الخناق على حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بدء مهام بحريّة وجوية لمراقبة حظر توريد السلاح بـ”المريب” ،معتبراً أن القرار سيُضيق الخناق على حكومة الوفاق ففط .

صوان في تصريح له نشره المكتب الإعلامي لحزب العدالة والبناء اليوم الثلاثاء إدعى إن السلاح يتدفق على ما وصفها بـ”مليشيات حفتر”  (القوات المسلحة الليبية) عبر الحدود البرية مع مصر حسب زعمه.

ورأى أن الإتحاد الأوروبي يتجاهل ما هو أهم وهو رفض “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حتى الآن التوقيع على وقف إطلاق النار وإعلانه شخصياً في أول رد على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وقبل ثلاث أيام فقط رفضه لوقف إطلاق النار واستمرار عملياته العسكرية على الغرب الليبي دون أي اعتبار لقرار مجلس الأمن .

وتسائل رئيس حزب العدالة والبناء في ختام تصريحاته  :”فما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذه الخطوة؟”، لافتاً إلى أن المراقبة يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة فقط ويجب أن تشمل الحدود البرية أيضاً.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الخوان فى خبر كان فمكانهم فى النهاية اما السجون او القبور فالمتغطى باردوغان عريان فهو يبيع السلاح لمن يدفع المال والان بعد اغلاق النفط وتجفيف احد منابع تمويل الارهاب اول من سيبيعكم السلطان اردغانوف كما باع حلب بالامس واليوم ادلب بامر من القيصر الروسى والان سيتم اغلاق ممر تهريب الاسلحة للمليشيات الارهابية من ناحية الشرق من ناحية اليونان ومصر وبمشاركة الجيش الوطنى الليبى المعترف به دوليا وراينا ذكر اسم الجيش الوطنى فى كل البيانات الرسمية فى مجلس الامن رغم انف الخوان فهم مثل من غبى يغنى فى الحمام ولا يسمعه احد فغدا نرى اولى ثمار اغلاق النفط تحرير مصفاة الزاوية وسحق المليشيات ليتحرر المزيد من الارض ويتبقى فقط مصراطة وقلب طرابلس وهما فى مرمى الجيش الوطنى وخطوط امداده مفتوحة مع خير اجناد الارض اتفوووه عليكم خوان اغبياء كالعادة ونهايتك ايها البغل مثل مرشدك الوضيع بديع فى السجن مع الاخوان المثليين

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