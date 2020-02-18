مجلس النواب يستأنف جلسته بمناقشة تشكيل اللجنة المشاركة بمؤتمر جنيف

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضورالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق أن المجلس افتتح جلسته بمناقشة تشكيل اللجنة الممثلة لمجلس النواب في مؤتمر جنيف.

وكان أعضاء مجلس النواب اتفقوا في جلسة الثلاثاء 4 فبراير الماضي على تحديد خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف تتمثل في أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس داخل البرلمان وأن يتم إحالتها عن طريق رئيس مجلس النواب كما قرر النواب أن يتم إحالة قائمة الأعضاء الـ 14 لمجلس النواب وأن يتم تحديد مهمة لجنة الحوار والمدة الزمنية لها وكذلك آلية عملها وألا يتم إقرار أو اعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب مع عدد مساواة عدد ممثلي مجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري في أعمال حوار جنيف.