أنباء عن خلاف بين باشاغا والطرابلسي

قالت مصادر اعلامية أن وزير داخلية الوفاق الوطني المفوض فتحي باشاغا قام بطرد عماد الطرابلسي من مكتب الوزارة بعد دقائق من بدء اجتماعهما.

فيما لم تشر المصادر للمزيد من التفاصيل حول اسباب الواقعة وماحدث في الاجتماع.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد أعترف في الذكرى التاسعة لأحداث فبراير 2011م، بأنها فشلت في ترجمة الأماني الثورية إلى سياسات عملية، ولم يعد للشعب إيمان بكل ما يجري وهو محروم حتى من الحد الأدنى الذي كان يتمتع به قبلها.

كما شن هجوما ضد المنتفعين قائلاً ““المنتفعين من فبراير حاولوا مرارا وتكرارا إبلاج الوطن الكبير في سم خياط الثورة بغية السلطة ومغانمها وصارت فبراير كقميص عثمان يبرر لهم استمرارهم في مواقعهم بحجة حماية الثورة”.