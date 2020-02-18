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أنباء عن خلاف بين باشاغا والطرابلسي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر اعلامية أن وزير داخلية الوفاق الوطني المفوض فتحي باشاغا قام بطرد عماد الطرابلسي من مكتب الوزارة بعد دقائق من بدء اجتماعهما.

فيما لم تشر المصادر للمزيد من التفاصيل حول اسباب الواقعة وماحدث في الاجتماع.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد أعترف في الذكرى التاسعة لأحداث فبراير 2011م، بأنها فشلت في ترجمة الأماني الثورية إلى سياسات عملية، ولم يعد للشعب إيمان بكل ما يجري وهو محروم حتى من الحد الأدنى الذي كان يتمتع به قبلها.

كما شن هجوما ضد المنتفعين قائلاً ““المنتفعين من فبراير حاولوا مرارا وتكرارا إبلاج الوطن الكبير في سم خياط الثورة بغية السلطة ومغانمها وصارت فبراير كقميص عثمان يبرر لهم استمرارهم في مواقعهم بحجة حماية الثورة”.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • امر عادي أختلاف اللصوص علي اقتسام السرقه وهو متوقع الحدوث لان ما يحرك هؤلاء هي المصلحه الشخصيه فلو التي حركتهم مصلحه الوطن والمواطن فلن نجدهم قد أختلفوا أبدا ففي مصلحه الوطن واحد زائد واحد يساوي أثنين نتيجه حتميه ونهائيه أما اي مصلحه شخصيه نجد الخلاف يدب بين الاطراف فلكل منهم جشع خاص يتعارض مع جشع الآخر

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