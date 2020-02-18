السراج يستقبل وزير الخارجية الجزائري

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الذي حضره وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ومبعوث الرئيس لدول المغرب العربي السيد جمعة القماطي، مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وتناول الاجتماع قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مقررات مؤتمر برلين، وأبرزها وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.