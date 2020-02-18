صوان: الاتحاد الأوروبي سيضيق الخناق على حكومة الوفاق

وصف محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بدء مهام بحريّة وجوية لمراقبة حظر توريد السلاح بالقرار المريب .

وأضاف في تديونة له على الفيسبوك أنه سيُضيق الخناق على حكومة الوفاق فقط، حيث أن السلاح يتدفق على قوات الجيش عبر الحدود البرية مع مصر.

وقال صوان إن الاتحاد الأوروبي يتجاهل ما هو أهم وهو رفض حفتر حتى الآن التوقيع على وقف إطلاق النار، بل إنه أعلن شخصياً في أول رد على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وقبل ثلاث أيام فقط رفضه لوقف إطلاق النار واستمرار عملياته العسكرية على الغرب الليبي دون أي اعتبار لقرار مجلس الأمن، بحسب صوان .