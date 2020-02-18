ترهونة تواصل استقبال الوفود المشاركة في الملتقي العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا

ترهونة-العنوان

تواصل مدينة ترهونة استقبال الوفود المشاركة في الملتقي العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا، الذي ستنطلق فعالياته خلال يومي الأربعاء والخميس، تحت شعار “حي على الجهاد من أجل الوطن”.

واستقبلت وفد أعيان ومشايخ ترهونة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من قبائل ومشايخ زوية وقبائل القبايل وقبائل العمايم، وعدد من النخب الإعلامية من المنطقة الشرقية.

وكان مجلس مشايخ ترهونة، قد وجه دعوة عامة لجميع مشايخ وأعيان ونخب ليبيا، والهيئات السياسية والدبلوماسية، والحقوقية للحضور والمشاركة في الملتقى الوطني.

وأكد المجلس، في بيان، على أن أبواب ترهونة مُشرعة لأبناء الوطن في كامل التراب الليبي، قبائل ومكونات ومدن دونما إقصاء أو تهميش، مشيرًا إلى أن ليبيا للجميع وبناء مؤسساتها بالجميع، وتقرير مصيرها بيد جموع الليبين، والدفاع عنها واجب على الجميع، وتطهيرها من بؤر الإرهاب مسؤولية الجميع.

وأكد المجلس، أن المصالحة الوطنية في ليبيا لن تتحقق إلا بالجميع، أن الحد من التدخل الخارجي لا يمكن أن ينجزه إلا باتفاق الليبيين وجلوسهم جميعا، وأن دعم القوات المسلحة العربية الليبية لا بد أن يظفر به الجميع.

ومن المقرر، أن يتناول المتلقي عددًا من النقاط التي من أبرزها دعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة، والتدخل التركي وإرسال المرتزقة والمسلحين والأسلحة لدعم المجموعات المسلحة بحكومة الوفاق، والتأكيد على دعم مجلس النواب الليبي في طبرق باعتباره الممثل الشرعي والوحيد لليبيا وشعبها.