<br /> قصف بميناء طرابلس، وأنباء عن استهداف قطعة بحرية تركية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

قصف بميناء طرابلس، وأنباء عن استهداف قطعة بحرية تركية 18 February, 2020 رابط مختصر



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