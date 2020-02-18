اخبار ليبيا الان

قصف بميناء طرابلس، وأنباء عن استهداف قطعة بحرية تركية

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> قصف بميناء طرابلس، وأنباء عن استهداف قطعة بحرية تركية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

قصف بميناء طرابلس، وأنباء عن استهداف قطعة بحرية تركية

18 February, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تحية اكبار لابطال السلاح الجوي علي هذا العمل الرائع. من حق الجيش ان يحمي الثراب الليبي و ان استهداف اي قطعه بحريه او طائره تركيه فهو واجب. حفظكم الله و سدد رميكم و قصفكم. و اعلموا ان سكان طرابلس الأصليين مع الحيش العربي الليبي. و لن يكونوا وراء كلب مجهول الاصل عميل تيس زي السراج

    رد

  • تحية اكبار لابطال السلاح الجوي علي هذا العمل الرائع. من حق الجيش ان يحمي الثراب الليبي و ان استهداف اي قطعه بحريه او طائره تركيه فهو واجب. حفظكم الله و سدد رميكم و قصفكم. و اعلموا ان سكان طرابلس الأصليين مع الحيش العربي الليبي. و لن يكونوا وراء كلب مجهول الاصل عميل تيس زي السراج الحقير الذيوث

    رد