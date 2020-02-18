قصف بميناء طرابلس، وأنباء عن استهداف قطعة بحرية تركية

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تحية اكبار لابطال السلاح الجوي علي هذا العمل الرائع. من حق الجيش ان يحمي الثراب الليبي و ان استهداف اي قطعه بحريه او طائره تركيه فهو واجب. حفظكم الله و سدد رميكم و قصفكم. و اعلموا ان سكان طرابلس الأصليين مع الحيش العربي الليبي. و لن يكونوا وراء كلب مجهول الاصل عميل تيس زي السراج
تحية اكبار لابطال السلاح الجوي علي هذا العمل الرائع. من حق الجيش ان يحمي الثراب الليبي و ان استهداف اي قطعه بحريه او طائره تركيه فهو واجب. حفظكم الله و سدد رميكم و قصفكم. و اعلموا ان سكان طرابلس الأصليين مع الحيش العربي الليبي. و لن يكونوا وراء كلب مجهول الاصل عميل تيس زي السراج الحقير الذيوث
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