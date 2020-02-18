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الفاندي: ملتقى القبائل الليبية في ترهونة هدفه لملمة الوطن والوصول إلى حل جذري للأزمة الراهنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة الشيخ صالح الفاندي جميع القبائل الليبية لحضور الملتقى  الوطني للقبائل والمدن الليبية المزمع عقده يومي التاسع عشر والعشرين من فبراير الجاري.

الفاندي وفي تصريح خاص لموقع “المختار العربي” قال إن الملتقى يهدف للملمة الوطن والوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية.

وأشار الفاندي إلى أن أعيان ومشائخ القبائل الليبية سيجددون دعمهم للقوات المسلحة ورفضهم التدخل التركي المتمثل في إرسال مرتزقة وأسلحة إلى حكومة الوفاق والتأكيد على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي والوحيد لليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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