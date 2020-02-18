فيما يلي ابرز تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة من جنيف:

حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تتطلب التعاون

الهدنة خُرِقت كثيراً آخرها ما حصل اليوم في ميناء طرابلس

ننفذ خططنا بإصرار لتحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم

نُصرّ على مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة وندعو الأطراف الليبية مجدداً لاحترامها

الهدنة تُخرق يومياً في طرابلس والوضع الميداني بالمدينة مايزال هشاً

الليبيين يريدون نهاية لمأساتهم والباب بقي مفتوحاً للدول التي شاركت في مؤتمر برلين لمتابعة تنفيذ مخرجاته

لا ضمانات مطلقة تقول بأن كل قرارات مجلس الأمن تُنفّذ بشكل تام

لدي أمل بأنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا

150 خرقا للهدنة تم رصدهم منذ الـ12 من يناير الماضي