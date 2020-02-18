على هامش أعمال مؤتمر فالداي .. الحويج يلتقي مستشار الرئيس الروسي

التقى وزير الخارجية عبد الهادي الحويج على هامش أعمال مؤتمر فالداي التاسع المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمستشار الرئيس الروسي ومدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين .

وأكد وزير الخارجية على الدور الذي يقوم به مجلس النواب والحكومة الليبية في تأسيس هيئة وطنية للمصالحة، بهدف جمع كل الليبيين دون إقصاء أو تمييز ليقرروا بعدها مصيرهم بأنفسهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.

من جهته أوضح الحويج أهمية الدور الذي يقوم به معهد الدراسات الشرقية في التعريف بالثقافة العربية والإسلامية وتعزيز التقارب بين الشعوب.

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