من موسكو.. الحويج: تركيا تحاول إعادة احتلال ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2020

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أن تركيا تحاول إعادة احتلال ليبيا.

وقال الحويج على هامش مؤتمر فالداي في دورته التاسعة المنعقد في العاصمة الروسية موسكو تحت شعار الشرق الأوسط في زمن التغييرات: نحو هندسة استقرار جديد، إن تصرفات تركيا في الأراضي الليبية هي عدوان ومحاولة لغزو البلاد.

وأضاف للصحفيين بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية هذا ليس تدخلًا تركيًا إنه عدوان معتبرا أنها محاولة لإعادة احتلال ليبيا من قبل الأتراك.