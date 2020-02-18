ليبيا تواجه السودان اليوم ضمن البطولة العربية للشباب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، اليوم الثلاثاء، نظيره السوداني، ضمن افتتاح مبارياته في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

يشار إلى أن المنتخب الليبي للشباب سيلتقي في مباراته الثانية نظيره الإماراتي يوم 21 فبراير، وفي 24 من الشهر ذاته سيواجه منتخب السنغال.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

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