حفتر يستقبل السفير الأميركي في الرجمة ويناقش معه الأزمة الليبية

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الثلاثاء، حسبما أكد المكتب الإعلامي للقيادة.

وقال المكتب إن اللقاء ناقش «ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية ، وكذلك دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها».

وشدد حفتر على موقفه من «تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي»، وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي.

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