القائد العام يستقبل السفير الأمريكي لدى ليبيا

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن القائد العام والسفير الأمريكي ناقشا ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، وكذلك الحديث عن دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وجدد القائد العام على ثوابت القوات المسلحة التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا.