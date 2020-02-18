حفتر يؤكد للسفير الأمريكي على ثوابت الجيش الليبي

التقى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، وكذلك الحديث عن دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد حفتر على ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق تركيا من ليبيا.