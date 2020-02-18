المشري يطالب سلامة بحصة للنساء في حوار جنيف

دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بتخصيص حصة نسائية (كوتة) بعضوين لكل وفد مشارك في حوار جنيف

ووجه المشري خطابا لسلامة دعا خلاله إلى سلامة يؤكد خلاله أنه لضمان فاعلية ونجاح الحوار فإن مجلس الدولة يؤكد على تزويده بأجندة اللقاءات وجدول أعمال الاجتماعات وقائمة الأعضاء 14 المشاركين في الحوار مع وفدي المجلسين على أن تكون هناك حصة نسائية (كوتة) بعضوين لكل وفد.

وأكد المشري أن مجلس الدولة سيعقد اجتماعا لمناقشة هذه المواضيع يوم السبت القادم.