

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 February, 2020

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض وإعادة أكثر 1500شخص حاولوا الهجرة من ليبيا إلى أوروبا خلال العام الجاري.

وبينت المنظمة الدولية للهجرة أنه “تمت إعادة أكثر من 300 شخص إلى ليبيا من قبل خفر السواحل بالأمس فقط” مضيفة “حتى الآن في عام 2020 ، تم اعتراض أو إنقاذ أكثر من 1500 شخص وتم إعادتهم إلى ليبيا”.

وأضافت المنظمة أن “معظم المهاجرين ينتهي بهم المطاف في مركز احتجاز مكتظ حيث لا يزالون عرضة لمزيد من المخاطر”.