شنين: الجزائر تسهم في حل الأزمة الليبية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة شعبها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان اشنين، إن الجزائر تسعى للمساهمة في حل الأزمة الليبية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة شعبها ورقعتها الجيوسياسية، مع رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وأضاف اشنين أن مواقف الجزائر حول ليبيا ترتكز على أرضية صلبة نابعة من إرث دبلوماسية التحرير الوطني، والشرعية الدولية، وحسن الجوار والإخاء بين الشعبين، مشيرا إلى أن تنامي التدخلات الأجنبية في ليبيا لا يسهل بناء توافقات عملية بين الليبيين للخروج من حالة الانسداد إلى وضعية البناء الوطني الواعد والجامع لكل الليبيين.

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