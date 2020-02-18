اختيار سبعة من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم

اختار مجلس النواب في جلسته المنعقدة في طبرق اليوم الثلاثاء سبعة من 13 عضوا للمشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية أو ما يعرف بحوار جنيف المقرر عقده في 26 فبراير الجاري؛ بينما يتبقى 5 أعضاء ستختارهم دوائرهم في وقت لاحق.

وقال الناطق باسم لمجلس عبد الله بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الأسماء السبعة المختارين حتى الآن للمشاركة في المسار السياسي هم:

الدائرة الأولى : حمد البنداق.

الدائرة الثالثة: بدر العقيبي. .

الدائرة الخامسة: حسن الزرقا.

الدائرة السادسة: مصباح دومه

الدائرة السابعة: د. أحميد حومه

الدائرة الثانية عشر : على محمد كشير

الدائرة الثالثة عشر : عادل محفوظ

وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.

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